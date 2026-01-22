Wicked Pt1- (feat Grace Ambrose) – Parte 1

24 febbraio 2025

Tenuto da Fabio Antonelli, compositore, produttore e polistrumentista, spiega la funzione della musica e i suoi retroscena, il tutto accompagnato da ospiti a sorpresa.

SuonA Tipo Bene è un podcast che esplora film, serie TV e videogiochi attraverso le loro colonne sonore! Pensato per chiunque, a prescindere dalle conoscenze musicali.

In questa puntata, prima di due, Fabio Antonelli e la sua ospite Grace Ambrose, parlano della colonna sonora del musical Wicked

In questa prima parte di episodio dedicato a Wicked, andiamo ad analizzare le principali tematiche dell’adattamento cinematografico. In particolar modo, i richiami presenti al musical originale e all’importanza della “I want song” di questo film.

Insieme con me in questo episodio: Grace Ambrose.

Un ringraziamento speciale ai ragazzi di Unlearn Studio, che non solo hanno ha realizzato tutta l’identità grafica di SuonA Tipo Bene, ma sono stati i primi ad avermi portato a vedere Wicked circa un anno e mezzo fa.