Il presidente ucraino ha detto che i missili e i droni lanciati dai russi in Ucraina a poche ore dai colloqui per la fine della guerra «parlano per loro»
Fonte: il Post
Zelensky ha accusato ancora una volta Putin di non fare sul serio
27 Dic 2025 • 0 commenti
