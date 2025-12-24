Ha detto di essere disposto a ritirare le truppe ucraine da parte del Donbas purché lo facciano specularmente anche i russi, cosa assai improbabile
24 Dic 2025
