I 100 giochi – Civilization

Giochi di civilizzazione: il lungo percorso della storia inizia con Civilization

Civilization è uno dei titoli più influenti della storia del gioco da tavolo, soprattutto per il modo in cui intreccia economia, espansione territoriale e sviluppo culturale. Al centro del sistema c’è l’idea che truppe e denaro coincidano, creando un equilibrio continuo tra accumulo di risorse e capacità di azione sulla mappa. Questo principio, insieme alla gestione deterministica dei conflitti e all’uso delle navi come regolatore economico, definisce una struttura che ha orientato molti giochi successivi. Tuttavia, la durata delle partite e alcune fasi di gestione rallentano l’esperienza, spingendo negli anni verso progetti più snelli. L’articolo esamina queste caratteristiche e propone alternative che reinterpretano il genere della civilizzazione con approcci più compatibili con le abitudini di gioco attuali.