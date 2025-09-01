82a Mostra del Cinema di Venezia – giorno 5

E siamo arrivati al giro comincia infatti oggi la seconda settimana di questa 82a edizione della Mostra del Cinema.

Lunedì ricco di eventi qui al Lido, si parte con il Leone d’oro alla carriera a Kim Novak e si prosegue con due film in concorso: The Testament of Ann Lee e The Smashing Machine di Benny Safdie. Qui potete leggere le recensioni dei due film in concorso ieri: Father, Mother, Sister, Brother di Jim Jarmusch e Le Mage du Kremlin di Olivier Assayas.

Qui una videorensione entusiastica di Bugonia di Lanthimos dei Criticoni