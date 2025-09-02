un sito di notizie, fatto dai commentatori

82a Mostra del Cinema di Venezia – giorno 6

2 Set 2025 di Mambombuti0 commenti

Quest’oggi verranno proiettati due film in concorso, L’Étranger di Francois Ozon e A House of Dynamite di Kathrin Bigelow. Al termine delle proiezioni verrà asseganto il premio Campari Passion for Cinema a Gus Van Sant.
Qui potete leggere le recenzioni di The Testament of Ann Lee di Mona Fastvold e di The Smashing Machine di Benny Safdie


