Appena in tempo per salutare la Befana che chiude il periodo delle vacanze più enogastronomiche dell’anno, Andrea e Giorgio si avventurano in uno dei lati oscuri dell’alimentazione: gli sprechi. Sono enormi e anche in considerazione dell’effetto che la produzione di cibo ha sull’ambiente una riduzione significativa di questi sprechi sarebbe un obiettivo primario per tutti i governi del mondo… soprattutto per i paesi più ricchi, che sono anche (di gran lunga) i più spreconi.

Si conclude la chiacchierata tra Andrea Villa e Filippo Bertozzo, della Queen’s University di Belfast, sulle paleopatologie e le informazioni che da esse possiamo trarre. Cosa sappiamo dire, quindi, sul dolore provato dai dinosauri nel Mesozoico?

Torniamo in studio per rispondere alla domanda di un ascoltatore: quali sono i processi produttivi della birra e da dove vengono le sue caratteristiche? L’argomento è ampio e purtroppo o per fortuna Andrea e Giorgio possono parlarne per ore… anche senza farsi seccare la gola!