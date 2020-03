Coronavirus ed Unione Europea

Sono state due settimane difficili per tutti. Il coronavirus è entrato nelle nostre vite come nient’altro prima d’ora, e stiamo faticosamente realizzando che non ne usciremo a breve. Negli ultimi giorni, in particolare, la sensazione di accerchiamento si è intensificata. Soprattutto nelle grandi città del Nord, molti di noi conoscono una persona che è stata a stretto contatto, anche solo per breve tempo, con qualcuno che poteva essere esposto al virus oppure ne è stato contagiato.

La sensazione di essere seduti intorno a un falò a scaldare marshmallow mentre qualcosa si agita dentro a un cespuglio, come nei film americani, ce l’hanno avuta anche le istituzioni europee, che hanno preso misure sempre più drastiche mano a mano che la situazione si è complicata: lo loro sedi sono pur sempre dei posti in cui lavorano centinaia di persone che provengono da paesi diversi, che ogni giorno stringono mani in continuazione, prendono caffè e salgono su ascensori pieni da scoppiare, per poi magari passare il weekend nel proprio paese.