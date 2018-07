Il video gioco più importante del pianeta [EN]

A cura di @NedCuttle21(Ulm).

Sul New York Magazine, Brian Feldman propone un longform su quella che sembrerebbe essere diventata una vera e propria mania, soprattutto negli States: Fortnite, un videogioco scaricabile gratuitamente prodotto dalla Epic Game e molto più simile, per certi aspetti, a un’applicazione da aggiornare periodicamente, o a un social network come Instagram, che a un classico video game. Friedman spiega che i guadagni provengono dalla vendita di oggetti, mosse di danza e costumi virtuali con cui i giocatori hanno la possibilità di rendere più originali, nel corso del gioco, i rispettivi avatar. Diverse star dello sport e della musica, soprattutto del rap e dell’NBA, ne sarebbero rimaste affascinate – come il cestista Paul George e il rapper Aubrey Drake -, ma abili giocatori non appartenenti al mondo dei VIP, come il giovane ed eccentrico “Ninja”, pare siano diventate delle vere e proprie celebrità, soprattutto tra i più piccoli.

Immagine da Wikimedia.