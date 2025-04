A brief history of breast enlargements

Oggi l’ingrandimento del seno è la seconda operazione di chirurgia estetica più popolare al mondo, effettuata da più di 2 milioni di donne nel solo 2022, ma la prima operazione avvenne quasi per caso. Un vecchio articolo della BBC racconta la vicenda.

Nel 1962 Timmie Jean Lindsey era in un ospedale texano, dove doveva farsi rimuovere un tatuaggio, quando i chirurghi le proposero di fare anche da cavia per un’operazione che le avrebbe aggiunto una misura di reggiseno. La donna accettò, ma solo a condizione che contemporaneamente le togliessero le orecchie a sventola. L’operazione fu un successo, Lindsey apprezzò il suo nuovo aspetto, e il dolore svanì nel giro di pochi giorni. Quando la nuova tecnica – che consisteva nell’installare un impianto di silicone – venne descritta al successivo convegno internazionale di chirurgia plastica, fece furore: prima di allora le alternative erano solo installare delle spugne, che però col tempo si rattrappivano e indurivano, o iniettarsi direttamente del silicone, con pericolosi effetti collaterali. La nuova operazione, oltre ad aiutare le donne che avevano subito una mastectomia, andava incontro ai canoni estetici che si erano affermati negli anni ’50, l’epoca di Playboy, delle Barbie, e del profilo di Marylin Monroe.

For many years, Timmie Jean Lindsey kept fairly quiet about her breast enlargement – one boyfriend never knew for example, and it was only decades later that she told many of her friends and family about it. Fifty years on she remains delighted with the results, though there is no stopping the passing of time, she says.

“You would think they would stay real perky, but no – they are just like a regular breasts, they begin to sag over the years. That surprised me. I figured they’d just stay where they were.”

But she still very happy with the little piece of history she carries inside her body.

“It’s kind of awesome to know that I was first,” she says.