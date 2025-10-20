Accordo commerciale USA – UE, chi vince e chi perde

Politico analizza il recente accordo commerciale tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti, siglato da Ursula von der Leyen e Donald Trump in Scozia.

Il trattato, pur evitando una guerra commerciale, è stato criticato per la sua asimmetria: gli Stati Uniti hanno imposto tariffe del 15% sulla maggior parte delle esportazioni europee, mentre l’UE si sarebbe impegnata ad acquistare 750 miliardi di dollari in energia e a investire 600 miliardi sul territorio americano.

Tuttavia, il diavolo è spesso nei dettagli: Politico discute uno per uno i vari punti dell’accordo, per illustrare meglio vantaggi e svantaggi reciproci e gli aspetti ancora non chiari riguardo a energia, automobili, aviazione, farmaci, tecnologia, Difesa, acciaio.

Il risultato è che l’accordo non è così vincolante per l’Unione Europea, almeno nei termini in cui è scritto.