un sito di notizie, fatto dai commentatori

Prima pagina giornale firma trattato Versailles
Prima pagina del The Evening World per la firma del trattato di Versailles, immagine di Kallen21, da Wikimedia Commons

Accordo commerciale USA – UE, chi vince e chi perde

20 Ott 2025 di Petrolino0 commenti

Politico analizza il recente accordo commerciale tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti, siglato da Ursula von der Leyen e Donald Trump in Scozia.

Il trattato, pur evitando una guerra commerciale, è stato criticato per la sua asimmetria: gli Stati Uniti hanno imposto tariffe del 15% sulla maggior parte delle esportazioni europee, mentre l’UE si sarebbe impegnata ad acquistare 750 miliardi di dollari in energia e a investire 600 miliardi sul territorio americano.

Tuttavia, il diavolo è spesso nei dettagli: Politico discute uno per uno i vari punti dell’accordo,  per illustrare meglio vantaggi e svantaggi reciproci e gli aspetti ancora non chiari riguardo a energia, automobili, aviazione, farmaci, tecnologia, Difesa, acciaio.

Il risultato è che l’accordo non è così vincolante per l’Unione Europea, almeno nei termini in cui è scritto.


Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.