Accuratezza ed eleganza nell’osteografia di Cheselden

Monique Kornell per The Public Domain Review analizza Osteographia (1733) di William Cheselden, un’opera illustrata sull’anatomia delle ossa umane e animali, riconosciuta per la sua precisione e eleganza.

Osteographia (qui è possibile sfogliare il libro) è un punto di riferimento nella storia dell’illustrazione anatomica, ottenuto grazie all’uso innovativo della camera obscura per garantire la massima accuratezza nelle immagini. Cheselden supervisionò ogni fase della creazione delle tavole e scelse personalmente le pose degli scheletri. Il libro contiene una doppia serie di illustrazioni (con e senza lettere) per valorizzare la loro bellezza.

In the production of the plates, Cheselden took a markedly active role. He chose the poses for the skeletons and oversaw each stage of the production, stepping in when necessary to correct both drawings and plates: “where particular parts needed to be more distinctly expressed on account of the anatomy, there I always directed; sometimes in the drawings with the pencil, and often with the needle upon the copper plate.” Cheselden was also attuned to the different effects that could be brought about in the engraving, and he comments that the use of unhatched, single lines to evoke the smoothness of the ends of the bones “was also my contriving”. Cheselden’s close involvement in making the plates and his desire for accuracy through mechanical means, as well as in the great expense incurred, parallel the contemporaneous efforts of the Dutch anatomist, Bernhard Siegfried Albinus, who had his artist, Jan Wandelaar, view anatomical preparations through a grid system of ropes.