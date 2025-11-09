Acidi di raggi gamma

Puntata 586: Francesca e Marco sono ai microfoni in interna. Apriamo con Francesca che parla di un metodo innovativo per misurare da semi-remoto l’acidità degli oceani e della rilevanza per il riscaldamento globale.

In esterna Kuna intervista Lorenza Polistena, etologa e comunicatrice scientifica, su miti e preconcetti sul comportamento animale, sull’effetto della domesticazione e sulle linee di ricerca più interessanti dell’etologia contemporanea. Qui trovate il podcast di Lorenza e qui il suo profilo Instagram.

Marco parla della misurazione di raggi gamma da parte del satellite Fermi. I raggi gamma dal centro della galassia e potrebbero essere dovuti a materia oscura o pulsar.

Bitola raggiunse una grande importanza economica e geopolitica nel XVI secolo come importante centro dell’Impero Ottomano, ma le guerre e i cambiamenti politici del XX secolo la ridussero a una città di rilevanza locale. Lo studio utilizza dati numerici e cartografici per analizzare questa trasformazione negli ultimi due secoli, confrontando lo sviluppo di Bitola con altre principali città balcaniche.