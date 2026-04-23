Against the State – A Primer on Terrorism, Insurgency and Protest

Un articolo di Bret Deveraux propone un’interpretazione unitaria delle insurgencies (il terrorismo, anche se l’autore evita il termine in quanto connotato in senso morale) e delle proteste non violente. In entrambi i casi si tratta di sconfiggere uno Stato, in uno scenario però in cui è impossibile riuscirci in termini militari (da questo punto di vista, è importante distinguere una insurgency da una guerriglia: l’autore non fa riferimento ai Vietcong o ai partigiani della Seconda Guerra Mondiale, ma ai Talebani e ad Al Qaeda contro gli USA).

L’analisi di Deveraux è basata su Clausewitz, che aveva sottolineato l’importanza della determinazione di un avversario, dei suoi obiettivi politici, e dell’ “attrito” a cui le sue forze sono sottoposte. Insorti e movimenti di protesta operano proprio su questo piano: cercano di mantenere alta la propria motivazione e il reclutamento, mentre logorano il sostegno e la determinazione dell’avversario. In questo senso, il “campo di battaglia” non è il territorio, ma l’opinione pubblica e la legittimità politica.

La differenza principale fra i due gruppi sta nei metodi. Le insurrezioni violente e il terrorismo usano la violenza soprattutto come strumento comunicativo: attentati e attacchi servono a mandare messaggi a diversi pubblici (sostenitori, reclute, civili, nemici) per intimidire, attrarre supporto e convincere lo Stato che il conflitto è troppo costoso da sostenere. Tuttavia questa strategia è rischiosa, perché la violenza eccessiva può generare reazioni contrarie e isolare il movimento.

Le proteste non violente, invece, adottano una logica speculare: creano disordine e tensione per provocare una reazione repressiva dello Stato, che – se percepita come ingiusta – rafforza la causa e attira nuovi sostenitori. In entrambi i casi, la vittoria arriva quando la volontà dello Stato (o dei suoi sostenitori) cede prima di quella del movimento; ma l’autore osserva che storicamente le campagne non violente tendono ad avere più successo, proprio perché evitano il “contraccolpo” morale della violenza.

In conclusione, Deveraux considera le proteste non violente contro l’ICE negli Stati Uniti.