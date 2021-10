Al ristorante vegano di lusso di New York si mangia male [EN + IT]

Nel giugno 2021 Daniel Humm, chef del ristorante 3 stelle Michelin Eleven Madison Park a New York, ha bandito carne e pesce dai menù del suo ristorante. Il critico gastronomico Pete Wells è andato a provare il nuovo corso vegano e ha scritto sul New York Times una recensione molto severa.

In Italia La Stampa in un articolo si è occupata di questa stroncatura, cosi come hanno fatto tra gli altri anche Reporter Gourmet, Luciano Pignataro, Dissapore , Repubblica.

Lo chef Daniel Humm racconta le ragioni della sua svolta vegana sul sito dell’ Eleven Madison Park.

In the midst of last year, when we began to imagine what Eleven Madison Park would be like after the pandemic – when we started to think about food in creative ways again – we realized that not only has the world changed, but that we have changed as well. We have always operated with sensitivity to the impact we have on our surroundings, but it was becoming clearer that the current food system is simply not sustainable, in so many ways.