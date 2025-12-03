Lo aveva presentato Fratelli d’Italia per dire che le riserve della Banca d’Italia appartengono allo Stato, in violazione di norme e trattati: e ora?
Continua a leggere: Alla BCE l’emendamento sull’oro della Banca d’Italia non piace
Fonte: il Post
Alla BCE l’emendamento sull’oro della Banca d’Italia non piace
3 Dic 2025 • 0 commenti
Lo aveva presentato Fratelli d’Italia per dire che le riserve della Banca d’Italia appartengono allo Stato, in violazione di norme e trattati: e ora?
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.