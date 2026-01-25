Lo ha fatto in diretta su Netflix, in un’operazione anche molto criticata: un po’ di foto e video notevoli
Continua a leggere: Alla fine Alex Honnold è riuscito a scalare slegato il grattacielo di oltre 500 metri a Taipei
Fonte: il Post
Alla fine Alex Honnold è riuscito a scalare slegato il grattacielo di oltre 500 metri a Taipei
25 Gen 2026 • 0 commenti
Lo ha fatto in diretta su Netflix, in un’operazione anche molto criticata: un po’ di foto e video notevoli
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.