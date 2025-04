Altri Orienti – dazi amari

In questa puntata di Altri Orienti, Simone Pieranni parla della risposta asiatica ai dazi di Trump. Come sappiamo, la Cina ha deciso di rispondere colpo su colpo, ponendo controdazi e mettendo sotto pressione le aziende americani presenti nel paese. Pechino conta sul fatto che questa guerra commerciale danneggerà di più gli USA, e che lo shock sarà parzialmente assorbito dalla ripresa del mercato interno, senza far precipitare la situazione sociale. L’obiettivo è resistere a quella che si vede come una minaccia esistenziale contro la propria crescita, e accreditarsi all’estero come una grande potenza responsabile.

Altri stati hanno scelto un approccio meno assertivo. Gli analisti stimano che globalmente il Sud-est asiatico sarà la regione più colpita: per il Vietnam, in particolare, i dazi sono stati una doccia gelata, dopo anni in cui il paese ha cercato di intensificare i propri rapporti commerciali con Washington. Hanoi ha cercato di trattare, e di offrirsi di comprare maggiori merci americane, a cominciare da prodotti militari. Simili reazioni sono state compiute da Giappone e Corea del Sud. Il Bangladesh (il cui modello di sviluppo è basato sull’esportazione di prodotti tessili) sta cercando di muoversi in questa direzione, ma per ora senza riscontri.

Nota: la puntata è stata registrata l’8 aprile e pubblicata tre giorni dopo, quando lo leggerete probabilmente la situazione sarà cambiata.