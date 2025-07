Altri Orienti – il rock cinese

L’ultima puntata di altri Orienti ci porta alla scoperta del rock cinese, raccontato da Stefano Capolongo, autore di un libro sul tema. In Cina per indicare il rock non si utilizza una semplice traslitterazione del termine inglese, ma una traduzione vera e propria: 摇滚 vuol dire letteralmente “scuoti e rotola”. Il genere nacque pian piano dopo la morte di Mao, quando la Cina si aprì al mondo: Capolongo considera cruciale il ruolo della taiwanese Teresa Teng, le cui canzoni romantiche aprirono ai Cinesi continentali il mondo della musica leggera. Il rock vero e proprio nacque successivamente, nello scenario di crescita economica e fermento politico degli anni ’80, con artisti come Cui Jian. Anche gli anni successivi assistettero all’ascesa di grandi cantanti come Dou Wei. In seguito il genere si diffuse in tante categorie distinte, e come in Occidente, anche i giovani cinesi oggi associano spesso il rock vero e proprio alla generazione dei propri genitori.