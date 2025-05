Anche con le nuove regole, viaggiare coi cani in aereo non cambierà granché

L’ENAC ha alzato il limite di peso per gli animali ammessi in cabina ma molti sono comunque troppo grossi

Una volta dividevo gli esseri umani in due macrocategorie: quelli che si mettono in casa un animale, e i frequentabili. Poi siamo invecchiati, sarà quello, sarà la pandemia durante la quale un sacco di gente s’è presa un cane per avere la scusa per uscire mezz’ora e non farsi venire l’esaurimento stando tutto il giorno coi congiunti, fatto sta che sono passata a considerare frequentabile chi perlomeno la presenza del suo attrezzo da compagnia non me la imponga in locali pubblici, non potendomi più permettere d’avere qualcosa contro quella forma di stupidità e disperazione che ti rende proprietario d’un animale che non ti dia il latte né le uova: ho tanti amici disperati e stupidi.