Sono più dei delegati dei 10 paesi più vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico, in proporzione più di quanti erano a Baku e Dubai
Fonte: il Post
Anche la COP30 è piena di lobbisti dei combustibili fossili
14 Nov 2025 • 0 commenti
