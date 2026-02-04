Il primo ministro Pedro Sánchez ha presentato una serie di misure pensate per tutelare i giovani su internet, e ha fatto arrabbiare Elon Musk
Continua a leggere: Anche la Spagna vuole vietare i social fino ai 16 anni
Fonte: il Post
Anche la Spagna vuole vietare i social fino ai 16 anni
4 Feb 2026 • 0 commenti
Il primo ministro Pedro Sánchez ha presentato una serie di misure pensate per tutelare i giovani su internet, e ha fatto arrabbiare Elon Musk
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.