Anche nella pallacanestro non si stava meglio quando si stava peggio

Il continuo calo degli ascolti televisivi nella NBA ha portato a una lunga discussione su come si gioca a pallacanestro nella più importante lega al mondo. Anche Rick Dufer è intervenuto sul tema un anno fa.

Le accuse portate avanti da molti ex giocatori NBA sono quelle note; si tira troppo da tre punti, non c’è più difesa, non c’è creatività, il gioco è ripetitivo e noioso.

Per il canale YouIube Thinking basketball queste nostalgie da laudatores tempores acti non hanno un fondamento nella realtà. Il gioco ha vissuto una rivoluzione nel decennio scorso, gli attacchi sono diventati sempre più efficienti non per via via di difese rilassate, anzi si difende sempre meglio, ma grazie al grande talento diffuso e proprio perché in realtà gioco è sempre più variegato e complesso.