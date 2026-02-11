Alla prima apparizione olimpica di questa specialità: è il terzo oro che l’Italia vince alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina
Continua a leggere: Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno vinto la medaglia d’oro nello slittino doppio femminile
Fonte: il Post
Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno vinto la medaglia d’oro nello slittino doppio femminile
11 Feb 2026 • 0 commenti
Alla prima apparizione olimpica di questa specialità: è il terzo oro che l’Italia vince alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.