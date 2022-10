Atlantide nel Galles

Su Queryonline, pubblicazione online del CICAP, si racconta della recente ipotesi, avanzata da alcuni studiosi, dell’esistenza di due isole, oggi sommerse, al largo della costa del Galles. Ipotesi che qualcuno ha usato per riaprire il “dibattito” sulla reale esistenza della mitica civiltà di Atlantide.

In uno studio pubblicato sulla rivista Atlantic Geoscience, intitolato The ‘lost’ islands of Cardigan Bay, Wales, UK: insights into the post-glacial evolution of some Celtic coasts of northwest Europe , i geologi Simon K. Haslett e David Willis hanno ipotizzato la presenza di due isole vicine alla costa del Galles e oggi scomparse. Le loro argomentazioni si basano su prove e fonti di tipo diverso: storiche, geofisiche e geomorfologiche, affiancate al lavoro sul capo.