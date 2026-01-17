Australian Open 2026 – LIVE

Gli Australian Open 2026 si terranno dal 18 gennaio al 01 febbraio a Melbourne Park, per due emozionanti settimane di tennis. L’evento ha aperto il 12 gennaio, con le qualificazioni, le partite di esibizione e sessioni di pratica aperte al pubblico. La competizione principale inizierà il 18 gennaio con la prima partita che vedrà in campo i tennisti Y. Hanfmann e Z. Svajda.

Sul sito di Eurosport si potranno seguire i risultati di questo Australian Open 2026.

Qui i risultati dei singoli maschili e qui i risultati dei singoli femminili.

Il calendario degli Australian Open

– 18-20 gennaio: primo turno

– 21-22 gennaio: secondo turno

– 23-24 gennaio: terzo turno

– 25-26 gennaio: ottavi di finale

– 27-28 gennaio: quarti di finale

– 29-30 gennaio: semifinali

– 31 gennaio: finale femminile

– 1° febbraio: finale maschile

Gli azzurri al via

– Jannik Sinner

– Lorenzo Musetti

– Flavio Cobolli

– Luciano Darderi

– Lorenzo Sonego

– Matteo Berrettini

– Matteo Arnaldi

– Mattia Bellucci

– Luca Nardi

– Jasmine Paolini

– Elisabetta Cocciaretto