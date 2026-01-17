Australian Open 2026 – LIVE

Gli Australian Open 2026 si terranno dal 18 gennaio al 01 febbraio a Melbourne Park, per due emozionanti settimane di tennis. L’evento ha aperto il 12 gennaio, con le qualificazioni, le partite di esibizione e sessioni di pratica aperte al pubblico. La competizione principale inizierà il 18 gennaio con la prima partita che vedrà in campo i tennisti Y. Hanfmann e Z. Svajda.
Sul sito di Eurosport si potranno seguire i risultati di questo Australian Open 2026.
Qui i risultati dei singoli maschili e qui i risultati dei singoli femminili.
Il calendario degli Australian Open
– 18-20 gennaio: primo turno
– 21-22 gennaio: secondo turno
– 23-24 gennaio: terzo turno
– 25-26 gennaio: ottavi di finale
– 27-28 gennaio: quarti di finale
– 29-30 gennaio: semifinali
– 31 gennaio: finale femminile
– 1° febbraio: finale maschile
Gli azzurri al via
– Jannik Sinner
– Lorenzo Musetti
– Flavio Cobolli
– Luciano Darderi
– Lorenzo Sonego
– Matteo Berrettini
– Matteo Arnaldi
– Mattia Bellucci
– Luca Nardi
– Jasmine Paolini
– Elisabetta Cocciaretto
