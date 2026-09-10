Auto sviluppate da zero in 16 mesi

Un articolo di Al Volante racconta le preoccupazioni per la sicurezza degli automobilisti causate dalla estrema velocizzazione, guidata dalle aziende cinesi, dei tempi di sviluppo delle nuove automobili.
Fino a pochi anni fa sviluppare una nuova automobile in due anni sembrava quasi fantascienza
Tuttavia le aziende cinesi hanno alzato ulteriormente l’asticella, accorciando i tempi che separano la definizione del progetto dalla produzione in serie in 18 mesi. E ora si apprestano a portare questo traguardo a 16 mesi.
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