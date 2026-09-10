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Touchscreen in car, immagine di Vladimir Srajber da Pexels.com

Auto sviluppate da zero in 16 mesi

10 Set 2026 di RNiK0 commenti

Un articolo di Al Volante racconta le preoccupazioni per la sicurezza degli automobilisti causate dalla estrema velocizzazione, guidata dalle aziende cinesi, dei tempi di sviluppo delle nuove automobili.

Fino a pochi anni fa sviluppare una nuova automobile in due anni sembrava quasi fantascienza

Tuttavia le aziende cinesi hanno alzato ulteriormente l’asticella, accorciando i tempi che separano la definizione del progetto dalla produzione in serie in 18 mesi. E ora si apprestano a portare questo traguardo a 16 mesi.

 


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