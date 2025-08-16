Beethoven: gli ultimi quartetti per archi

Michael Parloff, prima musicista di lunga data con la Metropolitan Opera Orchestra e poi docente e divulgatore musicale, ci accompagna in un viaggio all’interno di alcune delle opere per quartetto d’archi composte da Ludwig Van Beethoven.

In particolare, qui troverete i video degli incontri, realizzati al Lincoln Center, relativi ad alcuni degli “ultimi quartetti”; musica dalla portata emotiva ed innovativa straordinaria che – anche se non dall’inizio – da secoli affascina gli ascoltatori di ogni tempo.

Due lezioni in cui con competenza, garbo, tecnica e capacità immaginativa si disvela la bellezza di composizioni che sono riverite a tal punto da essere considerate tra i più brillanti frutti della musica occidentale – tanto che un movimento di questi fu inserito nel “disco d’oro” della sonda Voyager, incisione mandata nello spazio come testimonianza della vita e della cultura umana.

La prima lezione è sull’ Op. 132 e Op. 130 e la Grossa Fuga Op. 133; la seconda sull’Op. 131 e l’Op. 135.

Trovate qui ciclo completo delle lezioni, dove si parla di composizioni del musicista di Bonn, sempre per quartetto d’archi, del “primo periodo” e del periodo “di mezzo”