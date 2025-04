Bhookii Aprile 2025

Tra i tanti sottogeneri del fantasy, negli ultimi anni ha cominciato a prendere sempre più piede il Romantasy, ossia storie romance in un’ambientazione con caratteristiche tipiche del fantasy (quindi draghi, magia, profezie, etc.) – da non confondersi con il paranormal romance, che invece tende a preferire i vampiri e le ambientazioni urbane.

Ad essere pignoli, la predominanza dell’aspetto romance non è necessariamente una caratteristica recente – le saghe arturiane e le innumerevoli opere che ne derivano ne sono un chiaro esempio – ma in questi romanzi moderni l’aspetto romantico-sessuale viene quasi sempre portato al punto di mettere in secondo piano quella che in un romanzo viene normalmente definita “trama”.

Ne parliamo ugualmente in questa rubrica perché ogni tanto è salutare fare un’immersione nella letteratura trash, sia che l’effetto sia intenzionalmente voluto, sia che sia raggiunto inconsapevolmente. E anche perché, nonostante la maggioranza dei romanzi siano delle mere operazioni commerciali, all’intero del sottogenere ci sono anche delle (rare ma) gradite sorprese.

L’autrice di romantasy per antonomasia è sicuramente Sarah J. Maas: le sue serie più note sono A Court of Thorns and Roses e Throne of Glass, ma è una scrittrice molto prolifica e c’è anche la serie di Crescent City se dopo una quindicina di titoli aveste ancora voglia di leggere altro. Una caratteristica fondamentale del romantasy è infatti la produzione seriale a ritmo continuo, perché i titoli vengono promossi via TikTok o reels di Instagram ed è quindi necessario essere sempre “di prossima uscita” per non perdere l’attenzione dei “fan”.

Di seguito una carrellata di altre serie romantasy con un discreto numero di fan, ho segnalato le “particolarità”:

Mi segnalano amici però che alcune gemme rare si riescono a trovare: è il caso per esempio di The Prison Healer di Lynette Noni, che unisce un’ambientazione interessante a personaggi approfonditi e credibili.

La risposta sarà probabilmene scontata ma voi ne conoscete altri? E dite che Lovecraft ha dei racconti che potrebbero essere considerati romantasy?