Bhookii Dicembre 2022

E siamo a dicembre.

Contavo sulla solita lista dei 5 libri letti da Bill Gates per introdurre l’argomento ma quest’anno zio Bill si sta facendo attendere – sarà preso dal divorzio? (Cosa paga a fare gli avvocati allora?)

Per cui dovremo fare in maniera autarchica. Quali sono i migliori libri del 2022 per i mukki? Ho creato un foglio google per scoprirlo.

Alcune regole:

1) Valgono i libri – di qualunque tipo e formato – letti (o ascoltati se audiolibri) per la prima volta nel 2022. Se è la 10millesima volta che rileggete Il Signore degli Anelli, non vale, avrete sicuramente letto qualcos’altro di nuovo che vale la pena segnalare.

2) Se possibile nel foglio mettete anche un link a GoodReads o aNobii o ad Amazon, così se uno vuole recuperare il libro sa come fare.

3) Un solo libro per mukko. Lo so che i titoli belli possono essere tanti, ma limitiamoci a uno solo. Gli altri, nei commenti qua.

Buone letture e mi raccomando, segnalate segnalate e segnalate!