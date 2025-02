Bhookii Febbraio 2025

A Gennaio siamo stati tutti col fiato sospeso per l’incarcerazione di Cecilia Sala, quindi a Febbraio come tema abbiamo saggi e libri scritti da giornalisti.

Non si può quindi non partire citando Cecilia Sala, che (per ora) ha scritto solo due libri: Il caso Marta Russo e L’incendio.

Cercando di valutare chi e cosa citare – la produzione letteraria della categoria dei giornalisti è, e come del resto poteva essere altrimenti, sterminata – ho scelto di usare i suggerimenti di Antonio Dini: prima, seconda e terza parte. Ovviamente non si tratta di una selezione esaustiva, ma è un ottimo punto di partenza.

In primis perché non ho idea di quale possa essere il criterio migliore da adottare e in secondo luogo perché sono sicuro che la vera lista di Hookii la faranno i commenti.

Come sempre vi ricordo che non esiste Off Topic e tutti i libri sono ammessi. Anche Lovecraft…