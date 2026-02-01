Bhookii Febbraio 2026

In questi giorni si parla molto di Groenlandia, terra di contrasti estremi sospesa tra tradizioni millenarie e sfide modernissime legate al clima e all’identità. Sappiamo che non ci abitano i pinguini, ma ci sono degli esseri umani e hanno scritto qualcosa, no?

Cominciamo con un titolo celebre, anche se solo parzialmente ambientato sull’isola: Il senso di Smilla per la neve, di Peter Høeg. Un thriller in cui la figlia di una inuit e di un danese indaga sulla morte di un bambino, affrontando tra le altre cose anceh i rapporti tesi tra la Danimarca e la sua Amt (contea) d’oltremare.

Vi propongo poi altri tre romanzi:

La valle dei fiori di Niviaq Korneliussen; il primo romanzo groenlandese a vincere il Premio del Consiglio Nordico, un’opera di potente poesia che va dritto al cuore del dibattito odierno sull’identità e dà voce ai giovani inuit del XXI secolo.

Il fiordo dell'eternità di Kim Leine: un imponente romanzo storico su un giovane pastore protestante che si avventura in Groenlandia a convertire gli Inuit negli ultimi anni del '700, finendo travolto da una natura brutale e dai propri demoni.

La notte bianca di Mo Malø: un giallo avente come protagonista un Inuit, il capitano Qaanaaq Adriensen. E il paesaggio artico.

Per chi non sopportasse la narrativa ma preferisse leggere della saggistica, ecco alcune proposte:

Groenlandia. Viaggio intorno all’isola che scompare di Sandro Orlando: il reportage di un viaggio del 2019 lungo le coste dell’isola, che unisce la storia delle esplorazioni alla crisi climatica attuale.

A nord di Thule di Knud Rasmussen: diario di viaggio dell'eroe nazionale groenlandese, una raccolta di appunti personali e di miti degli Inuit, fondamentali per capire l'anima spirituale di questo popolo.

Leggende groenlandesi, a cura di Bruno Berni: complementare al precedente, è una raccolta di fiabe e miti tramandati oralmente.

E voi conoscete altri titoli interessanti che parlino di questa nazione?