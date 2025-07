Bhookii Luglio 2025

Quest’anno fa troppo caldo quindi invece delle solite letture da ombrellone vi voglio proporre alcune letture da montagna. Che non sono altro che letture da ombrellone, ma più fresche.

Il primo suggerimento è un giallo, anzi un poliziesco (visto che è considerato il primo romanzo del genere): La pietra di Luna (titolo originale: The Moonstone), conosciuto in Italia anche con il titolo Il diamante indiano. Pubblicato nel 1868, il romanzo epistolare segue le indagini intorno alla scomparsa di un diamante in una villa dello Yorkshire ed è molto avvincente.

Se invece preferite un classico più facilmente accessibile in libreria, Assassinio sull’Orient Express è sempre una lettura piacevole. O una qualsiasi raccolta di racconti di Dame Agatha, che sono forse meno noti ma non per questo meno piacevoli.

A proposito di raccolte, per la fantascienza vi consiglio, se non l’avete mai letta, la celeberrima raccolta Le meraviglie del possibile. Il suggerimento va soprattutto ai non amanti del genere, perché possono farsi l’assaggio di una trentina circa di racconti – tra cui l’innarivabile Sentinella – veramente meritevoli. Se invece voleste qualcosa di più accessibile, The Expanse è la lettura che fa al caso vostro.

Per il fantasy invece comincio da un romanzo breve, Tress del Mare di Smeraldo di Brandon Sanderson: nonostante i suoi libri tendano ad essere strettamente interconnessi, questo è uno di quelli maggiormente “standalone” rispetto al suo universo narrativo. In alternativa, un pratico e divertente Mondo Disco, come A me le guardie! o Sorellanza Stregonesca (anche se andrebbero necessariamte letti in inglese per la presenza di quasi intraducibili giochi di parole). Per i più coraggiosi, si può sempre fare una scappata a R’lyeh.

Un altro genere letterario tipico dell’estate è il romanzo storico. Potrei suggerirvi qualcosa dei classici Eco, Follett e Iggulden ma preferisco suggerire due titoli italianissimi e recentissimi: Julie, sulla vita di Julie d’Aubigny e Io, Casanova, sulla vita del celebre Giacomo Casanova.

Ovviamente non potevamo non finire, in montagna, che con una classica lettura sulle frane: Landslides: Investigation and Mitigation, testo suggeritoci dalla nostra esperta locale assieme al più autoctono Frane d’Italia.

Perché, come sempre, qui in Bhookii non esiste l’Off Topic!