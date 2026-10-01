Bhookii Ottobre 2026

Questo mese mi sono messo il caschetto antiinfortunistico e mi sono messo a trivellare. Dopotutto abbiamo seri problemi di costo del petrolio, quindi perché non aiutarci a capirci qualcosa di più?

Cominciamo prendendola alla larga, con Energia e civiltà. Una storia di Vaclav Smil. Dal fuoco preistorico ai combustibili fossili passando per buoi, legna, carbone e reattori nucleari. Non è un libro “sul petrolio”, è un libro su come l’umanità abbia sempre avuto bisogno di rubare energia a qualcosa per fare qualsiasi cosa. Denso ma godibile, pieno di aneddoti da sfoderare agli aperitivi.

Visto che ci interessa particolarmente il petrolio, possiamo approfittare di un paio di testi che girano intorno a quello che è “la Superga” dell’industria petrolchimica italiana: l’incidente aereo di Bascapé in cui perse la vita Enrico Mattei. L’Italia nel petrolio parte dal 27 Ottobre 1962 per raccontare due decenni di storia italiana della Prima Repubblica (con ovviamente il focus sull’ENI). Economia, politica, complotti – non guastano mai – in un testo complesso ma interessante. Tra i vari testi citati da questo libro spicca Petrolio di Pasolini, romanzo (o meglio abbozzo di romanzo) rimasto incompiuto che tratta anche lui della Prima Repubblica con un occhio di riguardo al Capo dell’ENI.

Per finire, vorrei suggerire Storie straordinarie delle materie prime, una raccolta di brevi saggi sulle materie prime che mostra come guerre, imperi e fortune si siano costruiti – letteralmente – su cose che oggi diamo per scontate e sulle quali l’umanità ha sempre litigato.

Buone letture!