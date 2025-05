Bringing the ocean home

Per Gosse l’acquario era un museo vivente, una curiosa inversione dell’Arca di Noè: tutte le specie di fauna e flora marina, conservate in modo sicuro in un ambiente arido. Paragonabile ai giardini zoologici che portavano il regno animale nelle città o alle serre dei giardini botanici che mettevano in mostra la flora tropicale – compendi viventi attraverso i quali gli amanti della natura e i flâneur potevano passeggiare – l’acquario incapsulava il mondo sottomarino in una forma “trasparente”, il paradosso di un viaggio oceanico all’interno della propria casa.

Il libro di Gosse The Aquarium, che descriveva l’ecosistema marino e offriva istruzioni su come costruire un acquario domestico, suscitò grande entusiasmo nella società vittoriana. Il fascino per il mondo marino fu amplificato dalle straordinarie illustrazioni contenute nei suoi libri, molte delle quali furono realizzate dalla moglie Emily Bowes.

Le illustrazioni di alta qualità, piuttosto rare all’epoca, hanno giocato un ruolo importante nel successo della maggior parte dei libri di Gosse. Aveva ereditato il talento artistico di suo padre ed è accreditato di aver fornito i disegni per molte delle bellissime lastre litografiche che accompagnano i suoi testi. Secondo la studiosa Barbara T. Gates, è stata, tuttavia, sua moglie Emily – un’artista di talento formata dal famoso pittore paesaggista John Sell Cotman – che ha realizzato i disegni per le splendide lastre trovate in The Aquarium. Sebbene le sue immagini si siano rivelate parte integrante della popolarità del libro, lei non è del tutto accreditata sulle sue pagine, il nome di suo marito è invece inciso sotto le immagini. Mentre all’epoca era consuetudine generale che i crediti delle immagini nelle pubblicazioni scientifiche spettassero all’autore del testo, ci si chiede perché Enrico non abbia menzionato affatto il contributo di sua moglie nella sua prefazione, nonostante avesse trovato spazio per riconoscere gli stampatori di litografie.

L’entusiasmo per gli acquari però portò molte persone a prelevare indiscriminatamente animali e piante dalle coste britanniche, causando danni ecologici significativi.