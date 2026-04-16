Caballero più che un cinquantino un mito

In Sella pubblica un articolo che ricorda la nascita e le successive evoluzioni di un modello di ciclomotore senza targa che ebbe un buon successo di pubblico, il Caballero.

Alla fine degli anni ’60 le condizioni economiche di molte famiglie italiane erano abbastanza migliorate rispetto a qualche anno prima, così da permettere l’acquisto di ciclomotori da regalare ai figli per farli divertire: la cilindrata inferiore a 50 cc e la potenza ridotta ne permettevano la guida anche a ragazzi di appena 14 anni.

Tra i modelli più riusciti c’era appunto il Caballero, che aveva la caratteristica di sembrare una moto vera, e addirittura una moto da fuoristrada. Il successo durò qualche anno, con modelli differenti e aggiornati, fino a che le normative diventarono più restrittive.