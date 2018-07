Carcere: regime speciale (4 bis) anche per i ragazzi

A cura di @E.

Allargamento del 4 bis anche nei confronti dell’esecuzione penale per i minorenni. Questo è il punto che è stato inserito rielaborando il testo originale del decreto legislativo della riforma dell’ordinamento penitenziario, ora in esame alle Commissioni giustizia di Camera e Senato. Infatti, nel testo presentato e approvato dal Consiglio dei ministri durante la legislatura precedente, per i detenuti minorenni era escluso qualunque sbarramento all’accesso ai benefici.