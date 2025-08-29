Chat Control: il ritorno

La proposta “Chat Control” (Regolamento per la prevenzione e la lotta contro l’abuso sessuale su minori) della Commissione Europea ritorna sotto i riflettori, spinta dal governo Danese, nel suo semestre alla guida dell’Unione.

In breve, guidati dalla Danimarca, molti stati membri dell’UE sostengono la necessità di obbligare WhatsApp/Signal/ecc. a ispezionare tutte le nostre foto e i nostri link, utilizzando l’intelligenza artificiale (IA). Se l’IA ha qualche “dubbio” che si tratti di pedopornografia, la tua foto, posizione, numero di telefono e altri dettagli vengono segnalati a Europol e a una forza di polizia locale.

Ne parla Bert Hubert, imprenditore e sviluppatore software, in un articolo sul suo sito Berthub.eu

Proposta originariamente nel 2022, la proposta “Chat Control” è stata già criticata dalla Commissione su Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni del Parlamento Europeo, dal Servizio Legale del Consiglio Europeo, dal Garante Europeo della Protezione dei Dati e dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati.

Più dettagli sul sito, in tedesco ed inglese, di Patrick Breyer (Partito dei Pirati, Germania) e su Fight Chat Control (varie lingue, incluso italiano).

Qua invece un’intervista a Stefano Quintarelli e Innocenzo Genna su Radio Radicale.