Che cosa ti spaventa?

Francesca Boccaletto per Il Bo Live scrive un pezzo sulle paure infantili nel quale, attraverso una selezione di libri illustrati, spiega come questi siano capaci di rappresentare con ironia e delicatezza le ansie dei bambini.

L’articolo sottolinea la funzione educativa della paura nei processi di crescita, mostrando come essa possa trasformarsi in coraggio e scoperta. La panoramica di libri illustrati spiega come queste letture possano aiutare i bambini a comprendere le proprie paure e a sviluppare strumenti per affrontarle.

Il buio, i mostri e i fantasmi, il temporale, il fitto bosco da attraversare nella notte, ma anche gli estranei, la separazione e l’abbandono. Sono alcune delle paure che abbiamo provato anche noi, da bambini: tappe fondamentali della crescita, di cui abbiamo fatto esperienza. La paura paralizza, scuote, mantiene all’erta di fronte a qualcosa di imprevedibile o ignoto e popola le pagine dei libri, anche quelli per l’infanzia. Per parlare di questa emozione primaria abbiamo selezionato alcuni titoli di recente pubblicazione: albi illustrati capaci di esplorare il cuore dei più piccoli con ironia, originalità e delicatezza, attraverso splendide immagini e parole scelte con cura.

Tra i titoli citati c’è Niente draghi per Celeste! di Nikolaus Heidelbach e Ole Könnecke, che racconta di una bambina che non si lascia impressionare dalle storie spaventose del fratello. Abbi coraggio! di Britta Teckentrup narra la vicenda di una bambina che supera la sua paura verso un orso inizialmente percepito come minaccioso. Di cosa hai paura? di Carola Susani e Virginia Clericetti presenta invece il gioco di due fratelli che si confidano le proprie paure per affrontarle insieme.

Il racconto Paura a paura di Chiara Mezzalama e Mariachiara Di Giorgio introduce un confronto tra la paura di una bambina per i piccioni e quella di un piccione per i bambini, evidenziando come la paura possa essere reciproca. Altri titoli affrontano il mistero e il soprannaturale, come Lupi, licantropi e luna piena di Marco Greganti e Disegni da paura di Fausto Gilberti, che con illustrazioni minimali riesce a trasmettere inquietudine e curiosità.

Infine, l’articolo menziona Chi ha paura della luce? di Anna McGregor, un libro che ribalta il concetto di paura attraverso un personaggio degli abissi marini che teme la luce invece del buio.