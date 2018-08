Che cos’è la medaglia Fields?

A cura di @NedCuttle21(Ulm).

Su MaddMaths, Roberto Natalini coglie l’occasione dell’atteso conferimento delle medaglie Fields che avverrà nel corso della giornata di oggi a Rio de Janeiro per ripercorrere l’affascinante storia dell’ambito premio. Su Radio tre, l’intervista di Roberta Fulci a Enrico Arbarello, ordinario di geometria all’Università la Sapienza di Roma, che in passato ha fatto parte del comitato segreto per l’assegnazione di quello che spesso viene considerato come il premio Nobel per la Matematica. Il podcast si apre con un commento di Cédric Villani, matematico francese insignito della Medaglia Fields nel 2010.