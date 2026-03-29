Francesca Boccaletto, su Il BoLive, ci presenta un articolo che tratta delle lingue inventate intervistando Davide Astori, autore del libro Che cos’è una lingua inventata.

Una grande ricchezza, di nature e di forme: fare sintesi, tentando di definire i confini di un’unica geografia, si potrebbe rivelare impresa lunga e complessa. Non solo esperanto, le lingue inventate sono numerose e affascinanti, note o quasi sconosciute: dal volapük al latino sine flexione, passando per il musicale solresol, fino alle lingue di Hollywood, dal klingon di Star Trek al na’vi di Avatar. Nate con finalità ludiche, scientifiche, religiose, letterarie, cinematografiche o come ausilio alla comunicazione internazionale, quelle create ex novo, o rimaneggiando quelle naturali, sono uno strumento di analisi culturale e linguistica e offrono un ricco e inaspettato territorio di indagine, una entusiasmante opportunità di esplorazione e scoperta.