Che fine ha fatto la destra francese?

La crisi politica della sinistra di governo è comune a tutta l’Europa occidentale, seppure con qualche eccezione – in Portogallo governa una coalizione tra sinistra radicale e partito socialista; in Spagna da poche settimane i socialisti sono tornati al governo, dopo una sfiducia parlamentare che ha costretto alle dimissioni l’esecutivo popolare, a capo di una coalizione molto eterogenea; nel Regno Unito il Labour di Jeremy Corbyn è molto alto nei sondaggi, anche se ha perso le ultime elezioni (di poco, ma le ha perse). In Francia, dopo il disastro delle presidenziali, i socialisti sono ai margini del dibattito pubblico, stretti tra Macron e l’alternativa più radicale di Jean-Luc Mélenchon.