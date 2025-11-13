Per i Mondiali maschili di calcio del 2026 si sono già qualificate 28 squadre, comprese Capo Verde e Uzbekistan; tra le 20 mancanti, 15 sono europee
Fonte: il Post
Chi è sicuro di andare ai Mondiali, chi quasi, e chi è come l’Italia
13 Nov 2025 • 0 commenti
