Chi legge i riassunti delle notizie online fatti dalle IA non consulta poi gli articoli originari

Il Guardian riporta e commenta i risultati di un paio di studi, secondo i quali i riassunti delle ricerche di notizie online fatti dalle AI Overviews di Google, inducono gli utenti a non cliccare sui link proposti, facendo così perdere agli editori i guadagni relativi.

Secondo uno studio, un sito, potenzialmente al primo posto come risultato della ricerca online, potrebbe perdere il 79% del traffico qualora i risultati fossero messi al di sotto della risposta fatta dalla IA. Inoltre, anche i link a YouTube sono messi in posizione più favorevole.

Un secondo studio evidenzia che i link sottostanti al riassunto fatto dalla IA di Google vengono cliccati solo pochissime volte.

Google risponde che gli studi hanno usato materiali e metodi inadatti ma editori e associazioni hanno intentato una causa legale, accusando Google di rubare i risultati del lavoro altrui o peggio: