Chi legge i riassunti delle notizie online fatti dalle IA non consulta poi gli articoli originari

Il Guardian riporta e commenta i risultati di un paio di studi, secondo i quali i riassunti delle ricerche di notizie online fatti dalle AI Overviews di Google, inducono gli utenti a non cliccare sui link proposti, facendo così perdere agli editori i guadagni relativi.
Secondo uno studio, un sito, potenzialmente al primo posto come risultato della ricerca online, potrebbe perdere il 79% del traffico qualora i risultati fossero messi al di sotto della risposta fatta dalla IA. Inoltre, anche i link a YouTube sono messi in posizione più favorevole.
Un secondo studio evidenzia che i link sottostanti al riassunto fatto dalla IA di Google vengono cliccati solo pochissime volte.
Google risponde che gli studi hanno usato materiali e metodi inadatti ma editori e associazioni hanno intentato una causa legale, accusando Google di rubare i risultati del lavoro altrui o peggio:
It would be bad enough if Google were simply stealing journalists’ work and passing it off as their own,” she said. “But worse still, they are using this work to fuel their own tools and profits, while making it harder for media outlets to reach the readers they rely on to sustain their work.
