“Chi salva una vita salva il mondo intero” – un articolo di quasi dieci anni fa descrive la storia di questa celebre frase, popolarizzata da Schindler’s List, spesso associata ai Giusti fra le Nazioni, e in ogni caso simbolo di aiuto disinteressato.

La frase, con il suo corrispettivo “chi uccide una vita uccide tutto il mondo”, proviene dalla Mishnah, una parte della Torah redatta fra il II e il III secolo dopo Cristo. Lo stesso concetto si trova però anche nel Corano, per la precisione nella V Sura o della Tavola Imbandita, in cui Allah afferma di averlo impartito agli uomini tramite i profeti precedenti a Maometto (l’Islam si propone come completamento delle religioni monoteistiche anteriori). Il testo mishnaico inoltre (quarto capitolo del Sinedrio) specifica che le vite in questione sono solo quelle di Ebrei: un concetto particolaristico, esteso solo dall’Islam all’intera umanità? Non proprio. È probabile che la precisazione sia un’interpolazione successiva, che non è attestata in alcuni codici medievali, e che i copisti aggiunsero per chiarire il contesto: il passo in questione si occupava di procedure legali, e doveva servire a ricordare ai testimoni l’importanza di non spargere sangue innocente, in un contesto però (quello della Palestina romana) in cui comunque non avrebbero potuto giudicare Gentili. Da questa formulazione giuridica nacque un concetto che ancora oggi suona attuale: