Venne tenuta prigioniera per un mese in una botola in cui non poteva stare in piedi, mentre i suoi carcerieri la drogavano
Fonte: il Post
4 Feb 2026 • 0 commenti
