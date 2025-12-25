Ci sono stati ritardi e problemi tecnici, e centinaia di migliaia di schede hanno dovuto essere conteggiate a mano
Continua a leggere: Com’è che in Honduras c’è voluto quasi un mese per sapere chi aveva vinto le elezioni
Fonte: il Post
Com’è che in Honduras c’è voluto quasi un mese per sapere chi aveva vinto le elezioni
25 Dic 2025 • 0 commenti
Ci sono stati ritardi e problemi tecnici, e centinaia di migliaia di schede hanno dovuto essere conteggiate a mano
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.