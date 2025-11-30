Di solito prevede iniziative culturali e turistiche: alle città ucraine, invece, quelle italiane ed europee hanno fornito molto molto altro
Continua a leggere: Come funziona un gemellaggio fra città in tempo di guerra
Fonte: il Post
Come funziona un gemellaggio fra città in tempo di guerra
30 Nov 2025 • 0 commenti
Di solito prevede iniziative culturali e turistiche: alle città ucraine, invece, quelle italiane ed europee hanno fornito molto molto altro
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.