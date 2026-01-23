È stato proprio rimosso il concetto di “consenso” per valutare il reato di violenza sessuale, e sostituito con il dissenso: cambia parecchio
Fonte: il Post
Come la destra ha cambiato il testo della legge sul consenso
23 Gen 2026 • 0 commenti
È stato proprio rimosso il concetto di “consenso” per valutare il reato di violenza sessuale, e sostituito con il dissenso: cambia parecchio
