Come (non) salvare gli animali in via d’estinzione [EN]

A cura di @Disqoglossus (modificato).

Cosa fare se una specie animale, magari endemica, è in via di estinzione? Magari perché minacciata da animali esotici? In Australia o Nuova Zelanda, una soluzione classica è scegliere una piccola isola, liberarla di tutte le minacce e introdurvi la specie in difficoltà. In genere il procedimento funziona. I problemi iniziano quando si inizia a reintrodurre l’animale “salvato” nel suo areale originario, perché in tempi sorprendentemente brevi, perde la capacità di difendersi dai predatori. Come rimediare? Anche con i gatti.

Moseby and her colleagues have been trying to address this problem in an unusual way. They raised endangered marsupials like bilbies and bettongs in fenced enclosures that also contain a small number of neutered cats. The cats kill some of the marsupials, but the survivors retain the ability to avoid these predators, and are more likely to survive when reintroduced.